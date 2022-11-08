Dior подал в суд на порноактрису Джиджи Диор, требуя отказаться от псевдонима

Французский модный дом Christian Dior Couture подал в суд на порноактрису с псевдонимом Джиджи Диор. Он требует от нее отказаться от торговой марки Gigi Dior, которую она зарегистрировала, пишет Page Six.
40-летняя звезда фильмов для взрослых подала заявку на регистрацию бренда в прошлом году, а в этом сентябре ее одобрили. Актриса использует имя Gigi Dior на своем сайте, в учетной записи на OnlyFans и в аккаунтах в соцсетях.
В модном доме считают, что использование порноактрисой бренда со словом Dior наносит урон их бизнесу. По их мнению, псевдоним Джиджи может внести путаницу и повредить имиджу компании. Dior хотят обжаловать регистрацию.
Сама Джиджи Диор заявила, что ее имя не имеет никакого отношения к моде. «Самое забавное, что вещи, которыми я занимаюсь, обычно связаны с тем, что я не ношу одежду», — отметила она.
Актриса должна предоставить письменный ответ на апелляцию Christian Dior Couture до 17 ноября. В противном случае у ее торговой марки отзовут регистрацию.
Джиджи говорит, что лишение имени станет разрушительным, поскольку она построила вокруг него бренд и репутацию. «У меня тысячи и тысячи футболок, табличек и фотографий [с этим именем]», — пояснила актриса.
Джиджи Диор снялась в семи порнофильмах и множестве онлайн-роликов для взрослых. Она также занимается веб-камом и была номинирована на премию Cam Awards в категории Milf of the Year.
Как отмечает Dazed, Джиджи не единственная порнозвезда, использующая в своем псевдониме отсылку к модному бренду. Есть еще Фрэнк Версаче, София Прада, Дрю Валентино, Шанель Престон и другие.