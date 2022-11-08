Dior подал в суд на порноактрису Джиджи Диор, требуя отказаться от псевдонима

40-летняя звезда фильмов для взрослых подала заявку на регистрацию бренда в прошлом году, а в этом сентябре ее одобрили. Актриса использует имя Gigi Dior на своем сайте, в учетной записи на OnlyFans и в аккаунтах в соцсетях.