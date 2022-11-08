«Лаборатория Касперского» отключит свой VPN-сервис на территории России

«Лаборатория Касперского» начала поэтапное отключение своего VPN-сервиса на российском рынке. Об этом компания сообщила в собственном блоге.
Приложение Kaspersky Secure Connection станет недоступно в России. Платную версию разрешат приобретать до конца декабря 2022 года. Уже купленные продукты будут доступны до окончания срока действия лицензии или текущей подписки.
Бесплатная версия VPN-приложения отключится ранее: компания заявила, что она перестанет работать после 15 ноября 2022 года. Это произойдет в том числе с сервисом, включенным в какой‑либо комплект товаров.
«Например, если у вас установлен Kaspersky Total Security и вы оплатили подписку на Kaspersky Secure Connection, то VPN-приложение будет работать до истечения срока подписки на него. При отсутствии платной подписки или лицензии на Kaspersky Secure Connection приложение перестанет работать 15 ноября», — пояснили в «Лаборатории».
За рубежом VPN-сервис продолжит работать, как и прежде. Русскоязычная версия приложения останется доступной на сайтах компании и в магазинах мобильных приложений.
Сервис Kaspersky Secure Connection подключился с реестру запрещенной в России информации летом 2019 года. После этого приложение начало блокировать доступ пользователей к запрещенным на территории страны сайтам. В 2022 году Роскомнадзор занялся блокировкой VPN-сервисов, якобы нарушающих российское законодательство.