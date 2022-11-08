В Омске неизвестные снесли бюст Дзержинского

По его словам, 10 дней назад памятник и территория вокруг него «были приведены в относительный порядок после долгого забвения». Субботник провели активисты КПРФ и комсомола. На фотографии, выложенной Фединым, видно, что с постамента, на котором стоял памятник, пропал не только сам бюст, но и облицовочные плиты.