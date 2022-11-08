В Омске неизвестные снесли бюст Дзержинского

Неизвестные снесли бюст основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК, прародительница КГБ) Феликса Дзержинского, который был установлен на территории бывшего детдома в Омске. Об этом сообщил во «ВКонтакте» второй секретарь комитета отделения КПРФ в Омской области Иван Федин.
По его словам, 10 дней назад памятник и территория вокруг него «были приведены в относительный порядок после долгого забвения». Субботник провели активисты КПРФ и комсомола. На фотографии, выложенной Фединым, видно, что с постамента, на котором стоял памятник, пропал не только сам бюст, но и облицовочные плиты.
«Вандализм и беспамятство становятся все больше приметой времени даже на фоне трагических событий на Украине», — написал коммунист. В КПРФ считают, что люди, которые снесли бюст, должны понести ответственность.
В 1917 году Феликс Дзержинский основал и возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая дала неофициальное название работникам госбезопасности — чекисты. ВЧК приняла участие в красном терроре, который сам Дзержинский определял как «устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности». Жертвами этой политики стали в общей сложности более миллиона человек.
После расформирования в 1922 году ВЧК была заменена государственным политическим управлением при НКВД, а в 1954 году на его основе был создан КГБ.