Реклама
Новости
В Свердловской области мобилизовали депутата. На прошлых выборах он победил местного военкома
Семён Гудошников
Сегодня в 19:03

В Новоуральске Свердловской области мобилизовали депутата окружной думы Дмитрия Захарова. Об этом пишет E1.ru.

20 октября Захаров получил повестку, а 21 октября уже отправился на сборы, сообщила его жена Татьяна Захарова. Она отметила, что Дмитрию 46 лет, у него два ребенка — один учится в школе, другой в институте.

«Когда его так неожиданно для всех мобилизовали — 20 октября, в 14.00, на комиссии в администрации вручили повестку, а 21 октября, в 8 утра, отправили — все были в шоке. Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка. Все на его участке встало, ничего не делается, некуда обратиться. Все наказы его избирателей встали», — отметила супруга депутата.

Она считает, что повестку мужу могли вручить из‑за конфликта на работе. «У него самый проблемный участок — сельские территории. Там есть начальник сельских населенных пунктов, у них и начался конфликт еще в первое его депутатство. Вот и думайте, зачем его мобилизовали», — пояснила Захарова.

На сентябрьских выборах 2022 года соперником депутата по его одномандатному округу был военком Новоуральска Алексей Верхотуров. Захаров, выдвигавшийся от «Единой России», получил 48,3% голосов, Верхотуров занял второе место с 27,2% голосов. В итоге мандат достался Захарову.

расскажите друзьям
теги
Единая Россия
люди
Дмитрий ЗахаровТатьяна ЗахароваАлексей Верхотуров
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»