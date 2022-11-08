В Свердловской области мобилизовали депутата. На прошлых выборах он победил местного военкома

«Когда его так неожиданно для всех мобилизовали — 20 октября, в 14.00, на комиссии в администрации вручили повестку, а 21 октября, в 8 утра, отправили — все были в шоке. Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка. Все на его участке встало, ничего не делается, некуда обратиться. Все наказы его избирателей встали», — отметила супруга депутата.