В Свердловской области мобилизовали депутата. На прошлых выборах он победил местного военкома

В Новоуральске Свердловской области мобилизовали депутата окружной думы Дмитрия Захарова. Об этом пишет E1.ru.
20 октября Захаров получил повестку, а 21 октября уже отправился на сборы, сообщила его жена Татьяна Захарова. Она отметила, что Дмитрию 46 лет, у него два ребенка — один учится в школе, другой в институте.
«Когда его так неожиданно для всех мобилизовали — 20 октября, в 14.00, на комиссии в администрации вручили повестку, а 21 октября, в 8 утра, отправили — все были в шоке. Его избиратели стали звонить, писать мне, думали, что это ошибка. Все на его участке встало, ничего не делается, некуда обратиться. Все наказы его избирателей встали», — отметила супруга депутата.
Она считает, что повестку мужу могли вручить из‑за конфликта на работе. «У него самый проблемный участок — сельские территории. Там есть начальник сельских населенных пунктов, у них и начался конфликт еще в первое его депутатство. Вот и думайте, зачем его мобилизовали», — пояснила Захарова.
На сентябрьских выборах 2022 года соперником депутата по его одномандатному округу был военком Новоуральска Алексей Верхотуров. Захаров, выдвигавшийся от «Единой России», получил 48,3% голосов, Верхотуров занял второе место с 27,2% голосов. В итоге мандат достался Захарову.