«Чиж & Co» выступят с концертом в Петербурге в ноябре

12 ноября «Чиж & Co» выступят с сольным концертом на петербургской площадке A2 Green Concert. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы ивента.
Фронтмен и солист коллектива Сергей Чиграков исполнит песни «Фантом», «На поле танки грохотали», «О любви», «18 берез», «Вот пуля просвистела» и многие другие композиции, ставшие хитами именно в исполнении «Чиж & Co».
«Зрителей ждет целая россыпь хитов, многие из которых будут дополнены выразительными соло и яркими импровизациями, что неудивительно: все-таки не стоит забывать, что творчество Сергея Чигракова уходит корнями в блюз, который, как известно, принято исполнять не по нотам, а от сердца», — говорится в релизе предстоящего концерта.