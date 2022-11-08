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«Чиж & Co» выступят с концертом в Петербурге в ноябре
Виктория Шанина
Сегодня в 16:11

12 ноября «Чиж & Co» выступят с сольным концертом на петербургской площадке A2 Green Concert. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы ивента.

Фронтмен и солист коллектива Сергей Чиграков исполнит песни «Фантом», «На поле танки грохотали», «О любви», «18 берез», «Вот пуля просвистела» и многие другие композиции, ставшие хитами именно в исполнении «Чиж & Co».

«Зрителей ждет целая россыпь хитов, многие из которых будут дополнены выразительными соло и яркими импровизациями, что неудивительно: все-таки не стоит забывать, что творчество Сергея Чигракова уходит корнями в блюз, который, как известно, принято исполнять не по нотам, а от сердца», — говорится в релизе предстоящего концерта.

До мероприятия остается всего несколько дней, но билеты все еще можно приобрести на сайте «Афиши».

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