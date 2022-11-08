«Чиж & Co» выступят с концертом в Петербурге в ноябре

«Зрителей ждет целая россыпь хитов, многие из которых будут дополнены выразительными соло и яркими импровизациями, что неудивительно: все-таки не стоит забывать, что творчество Сергея Чигракова уходит корнями в блюз, который, как известно, принято исполнять не по нотам, а от сердца», — говорится в релизе предстоящего концерта.