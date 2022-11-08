Законопроект о едином операторе цифровой рекламы, прошедший первое чтение, отклонен

Законопроект внесли в парламент в июле. Как отмечает РБК, после первого чтения срок предоставления поправок несколько раз менялся, и инициатива застряла на этапе подготовки ко второму чтению. По словам источника «Ведомостей», документ велели «вынести быстрее на второе чтение, чтобы отклонить».