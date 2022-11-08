Законопроект о едином операторе цифровой рекламы, прошедший первое чтение, отклонен

«Данный вопрос вчера мы обсуждали достаточно подробно на совете Государственной думы. По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект внесли в парламент в июле. Как отмечает РБК, после первого чтения срок предоставления поправок несколько раз менялся, и инициатива застряла на этапе подготовки ко второму чтению. По словам источника «Ведомостей», документ велели «вынести быстрее на второе чтение, чтобы отклонить».
Законопроект предполагает создание в стране единого оператора цифровой наружной рекламы, рекламных конструкций и электронных объявлений частных лиц. Все остальные сервисы объявлений, вроде «Авито», согласно проекту, должны были закрыться, вернув пользователям деньги за не оказанные услуги.
По мнению автора инициативы, единороса Артема Кирьянова, изменения позволили бы преодолеть последствия санкций, защитить национальные интересы России и избежать распространения фейков.
Законопроект раскритиковали в Минфцифры, департаменте СМИ и рекламы правительства Москвы, правительстве Петербурга и Ассоциации владельцев билбордов.