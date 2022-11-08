В Петербурге пройдет фестиваль восточного искусства Dairafest

Название фестиваля происходит от арабского слова daira, которое переводится как «круг». Dairafest объединяет круги друзей, людей разных национальностей, культур и традиций. На нем представлены работы самых ярких художников, ученых и музыкантов Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Кавказа.