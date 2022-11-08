В Петербурге пройдет фестиваль восточного искусства Dairafest

С 10 ноября по 4 декабря в Петербурге пройдет VI Международный фестиваль искусств Востока Dairafest. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Название фестиваля происходит от арабского слова daira, которое переводится как «круг». Dairafest объединяет круги друзей, людей разных национальностей, культур и традиций. На нем представлены работы самых ярких художников, ученых и музыкантов Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии, а также Кавказа.
Организаторы фестиваля ставят перед собой цель — развеять стереотипы об ориентальной культуре и «продемонстрировать публике глубину значимости того, что приходит в жизнь современного человека с Востока».
В программе:
- Мультимедийная выставка аудиовизуальных проектов «Звук и тишина Востока». В ней собрано пять проектов на тему тишины и звука в повседневности, философии и искусстве Востока. Экспозиция построена на контрастах темноты и света, пустоты и наполненности, мира внешнего и внутреннего, земного и космического. Подробности и билеты можно найти на сайте «Афиши».
- Гала-концерт Dairafest — масштабное мультимедийное шоу, погружающее в мир Востока. Артисты из России, Сирии, Армении, Алжира и Азербайджана исполнят народную музыку, а украсят концерт эффектный визуальный контент и мультимедийная графика. Подробности и билеты — по ссылке.
- День Востока Halva Day. 4 декабря, в финальный день фестиваля, гости смогут принять участие в мастер-классах по арабской каллиграфии, вокалу и танцам, посетить лекторий и кинопоказы, а также послушать серию музыкальных выступлений. Билеты ищите на «Афише».