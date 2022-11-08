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«Мы вернулись»: вышел трейлер продолжения шестого сезона «Рика и Морти»
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:10

Adult Swim опубликовал трейлер продолжения шестого сезона «Рика и Морти». Шестой сезон мультсериала стартовал 4 сентября, но после шести серий проект ушел на перерыв. Теперь стало известно, что «Рик и Морти» продолжит выходить с 20 ноября.

В ролике показали грядущие приключения Рика и Морти, а также возвращение Сьюзан Сарандон в роли доктора Вонга.

Шоу «Рик и Морти» выросло из короткометражного мультфильма 2006 года «Настоящие анимированные приключения Дока и Марти», в котором рассказывается о приключениях главных героев фильмов «Назад в будущее» Эмметта Брауна и Марти МакФлая.

Рик Санчес — это циничный сумасшедший ученый, а Морти — его наивный, капризный внук. Сериал посвящен их злоключениям по разным эпохам и безумным локациям.

В шестом сезоне Рик, Морти и остальные члены их семьи столкнулись с последствиями пятого сезона. В нем злой Морти уничтожил Центральную конечную кривую, оставив каждого Рика без возможности путешествовать по мультивселенной.

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Сьюзан Сарандон
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