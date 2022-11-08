«Мы вернулись»: вышел трейлер продолжения шестого сезона «Рика и Морти»

Adult Swim опубликовал трейлер продолжения шестого сезона «Рика и Морти». Шестой сезон мультсериала стартовал 4 сентября, но после шести серий проект ушел на перерыв. Теперь стало известно, что «Рик и Морти» продолжит выходить с 20 ноября.