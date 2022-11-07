Джон Малкович в роли серийного убийцы-скульптора в трейлере «Mindcage»

Киностудия Lionsgate опубликовала на своем ютьюб-канале трейлер фильма «Mindcage» («Клетка разума»). Триллер выйдет на экраны кинотеатров 16 декабря.
Он расскажет о загадочных убийствах, произошедших в одном городе. Тела жертв были превращены в скульптуры, похожие на те, которые создавал пойманный много лет назад серийный убийца по прозвищу Художник.
Маньяк никогда не выходил из тюрьмы, а детали его жутких преступлений скрывались от общественности. Тем не менее, у убийцы появился подражатель. Раскрыть его личность предстоит тому же детективу, который расследовал преступления Художника.
Роль убийцы в картине исполнил Джон Малкович («Империя Солнца»), а в образе детектива появился Мартин Лоуренс («Дом большой мамочки»). Его напарницу, которой предстоит выстроить пугающие взаимоотношения с Художником, сыграла Мелисса Роксбург («Манифест»).
Согласно трейлеру, Художник согласится помогать с расследованием только героине Роксбург. Но вскоре он заявит ей, что его конечная цель — превратить в скульптуру ее саму.
Режиссером фильма выступил Мауро Боррелли. Сценарий написал Реджи Кейохара III. В актерский состав проекта вошли, помимо указанных ранее артистов, Роберт Кнеппер, Джейкоб Гродник и Эйден Тернер.