Егор Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе во время спецоперации

Российский режиссер Егор Кончаловский, известный по фильмам «Антикиллер» и «Мой папа — вождь», снимет документальную ленту о Донбассе во время проведения специальной военной операции. Об этом сообщили РИА «Новости» и ТАСС.
Кончаловский вместе с журналистом Юрием Душиным уже приехали в Донецкую народную республику. Они встретились с врио главы региона Денисом Пушилиным. Политик отметил, что фильм будет посвящен защитникам Донбасса.
«Одно дело, когда где‑то читаешь, и совсем другое увидеть собственными глазами. И то, этого не достаточно. Совершенно другое качество человеческого общения здесь», — рассказал сам режиссер, отметив, что жизнь в Москве значительно отличается от жизни в Донецке.
«Здесь такая жизнь, видно, как люди относятся друг к другу. Ты познакомился, день прошел, ты уже прощаешься, обнимаешься. А через две недели встречаешься, будто уже полжизни его знаешь, здесь совершенно другая степень человеческого взаимодействия», — поделился кинематографист.