Егор Кончаловский снимет документальный фильм о Донбассе во время спецоперации

«Здесь такая жизнь, видно, как люди относятся друг к другу. Ты познакомился, день прошел, ты уже прощаешься, обнимаешься. А через две недели встречаешься, будто уже полжизни его знаешь, здесь совершенно другая степень человеческого взаимодействия», — поделился кинематографист.