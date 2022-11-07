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В сети появился трейлер фильма «Шевалье» о скрипаче, которого называли чернокожим Моцартом
Юлия Онодэра
Вчера в 22:13

В сети появился трейлер фильма «Шевалье», посвященного биографии французского композитора и скрипача XVIII века Жозефа Болоня де Сен-Жоржа. Ролик опубликовал ютьюб-канал Rotten Tomatoes Trailers.

Главную роль в картине исполнил Келвин Харрисон-мл. Он сыграл сына темнокожей рабыни и французского плантатора, которому удалось добиться уважения в высшем свете благодаря своему уникальному музыкальному таланту.

Шевалье де Сен-Жоржа называли чернокожим Моцартом за его виртуозное владение скрипкой. Мужчина сумел стать советником короля, возглавил в качестве дирижера несколько оркестров и даже мог стать директором Королевской оперы, но его назначению воспротивились несколько солисток.

Кроме того, шевалье де Сен-Жорж сблизился с Марией-Антуанеттой. Он учил французскую королеву музыке, а также, согласно сюжету грядущего фильма, был связан с ней любовными отношениями.

Историю блестящего мулата рассказал в киноленте режиссер Стивен Уилльямс, известный по работе над сериалом «Остаться в живых». Сценарий картины подготовила Стефани Робинсон.

В актерский состав ленты вошли Самара Уивинг и Люси Бойнтон. Фильм выйдет на экраны кинотеатров 7 апреля 2023 года.

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