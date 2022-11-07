В сети появился трейлер фильма «Шевалье» о скрипаче, которого называли чернокожим Моцартом

Шевалье де Сен-Жоржа называли чернокожим Моцартом за его виртуозное владение скрипкой. Мужчина сумел стать советником короля, возглавил в качестве дирижера несколько оркестров и даже мог стать директором Королевской оперы, но его назначению воспротивились несколько солисток.