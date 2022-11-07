Владимир Путин подписал закон о недопущении раскрытия методов работы спецслужб

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о недопущении раскрытия сведений о методах и тактике работы спецслужб. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте правовой информации.
Он исключает из сферы действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» деятельность органов ФСБ, охраны, внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизации.
Эта мера должна сохранить в тайне информацию, которая, как считают власти, «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».
Ранее, в конце октября, Путин призвал спецслужбы стран СНГ обеспечивать стабильность и антитеррористическую защищенность государств Содружества и не допускать вмешательства в их дела извне.