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Владимир Путин подписал закон о недопущении раскрытия методов работы спецслужб
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о недопущении раскрытия сведений о методах и тактике работы спецслужб. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте правовой информации.

Он исключает из сферы действия закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» деятельность органов ФСБ, охраны, внешней разведки и федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизации.

Эта мера должна сохранить в тайне информацию, которая, как считают власти, «всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной, в том числе разведывательной, деятельности».

Ранее, в конце октября, Путин призвал спецслужбы стран СНГ обеспечивать стабильность и антитеррористическую защищенность государств Содружества и не допускать вмешательства в их дела извне.

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