Джеймс Корден исследует любовь и брак в трейлере «Млекопитающих»

На ютьюб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video появился трейлер сериала «Млекопитающие», главную роль в котором сыграл английский телеведущий и актер Джеймс Корден.
Он исполнил роль успешного шеф-повара Джейми Букингема, обнаруживающего, что его безупречная жизнь с супругой Амандиной не так идеальна, как ему казалось. В трейлере мужчина размышляет об идее моногамных отношений.
Шоу, судя по ролику, будет исследовать темы верности и магической силы любви, сложностей современного брака и обратной стороны счастливых отношений с человеком, с которым можно провести всю жизнь.
В драмеди, помимо Кордена, снялись Мелия Крейлинг, Салли Хокинс, Колин Морган и певец Том Джонс. Создателями сериала выступили обладатель премии «Тони» Джез Баттеруорт (он написал сценарий) и режиссер Стефани Лэнг.
«Млекопитающие» выйдут на Prime Video 11 ноября.