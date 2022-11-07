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Джеймс Корден исследует любовь и брак в трейлере «Млекопитающих»
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

На ютьюб-канале стримингового сервиса Amazon Prime Video появился трейлер сериала «Млекопитающие», главную роль в котором сыграл английский телеведущий и актер Джеймс Корден.

Он исполнил роль успешного шеф-повара Джейми Букингема, обнаруживающего, что его безупречная жизнь с супругой Амандиной не так идеальна, как ему казалось. В трейлере мужчина размышляет об идее моногамных отношений.

Шоу, судя по ролику, будет исследовать темы верности и магической силы любви, сложностей современного брака и обратной стороны счастливых отношений с человеком, с которым можно провести всю жизнь.

В драмеди, помимо Кордена, снялись Мелия Крейлинг, Салли Хокинс, Колин Морган и певец Том Джонс. Создателями сериала выступили обладатель премии «Тони» Джез Баттеруорт (он написал сценарий) и режиссер Стефани Лэнг.

«Млекопитающие» выйдут на Prime Video 11 ноября.

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Джеймс КорденТом ДжонсСалли ХокинсКолин Морган
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