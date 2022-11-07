Реклама
Новости
Умер композитор и создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:02

В возрасте 58 лет умер композитор и создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. Об этом пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. «Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — рассказал представитель организации «Уралконцерт».

Сергей Кузнецов родился в 1964 году в городе Медногорск в Оренбургской области. Музыкой он стал заниматься с 13 лет, играя песни любимых исполнителей на фортепиано, а позже начал сочинять собственные мелодии.

Помимо «Ласкового мая» Кузнецов основал группы «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys.

расскажите друзьям
люди
Сергей Кузнецов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»