В возрасте 58 лет умер композитор и создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. Об этом пишет РИА «Новости».
По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. «Кузнецов скончался у себя дома в Оренбурге, предположительно от сердечного приступа, у него оторвался тромб», — рассказал представитель организации «Уралконцерт».
Сергей Кузнецов родился в 1964 году в городе Медногорск в Оренбургской области. Музыкой он стал заниматься с 13 лет, играя песни любимых исполнителей на фортепиано, а позже начал сочинять собственные мелодии.
Помимо «Ласкового мая» Кузнецов основал группы «Чернила для пятого класса», «Стекловата», «Радуга ночью» и Spice Boys.