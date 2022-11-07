Минцифры выделит 28 млрд рублей на внедрение российского ПО на предприятиях

«Отрасли сами объединились и под кураторством руководителей цифровой трансформации всех ведомств вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них, поскольку бизнес, мы видим, взял на себя очень серьезные финансовые обязательства профинансировать эти работы на сумму свыше 155 млрд рублей», — сказал вице-премьер.