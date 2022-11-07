Минцифры выделит 28 млрд рублей на внедрение российского ПО на предприятиях

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что Минцифры планирует выделить 28 млрд рублей из бюджета для внедрения отечественного ПО на предприятиях. Его слова передает «Интерфакс».
Правительство отобрало 216 проектов отечественного промышленного программного обеспечения в таких отраслях, как металлургия, машиностроение, электроэнергетика, транспорт, строительство, сельское хозяйство, ЖКХ и другие.
По словам Чернышенко, бюджетное финансирование на эти проекты будет выделено до конца 2022 года. Он уточнил, что также бизнес взял на себя обязательства профинансировать эти работы на сумму 155 млрд рублей.
«Отрасли сами объединились и под кураторством руководителей цифровой трансформации всех ведомств вместе будут развивать эти проекты и инвестировать в них, поскольку бизнес, мы видим, взял на себя очень серьезные финансовые обязательства профинансировать эти работы на сумму свыше 155 млрд рублей», — сказал вице-премьер.
Чернышенко также заметил, что первые результаты проектов предполагается получить в 2023 и 2024 годах.