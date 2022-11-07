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Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят с концертом в честь 40-летия Nautilus Pompilius
Виктория Шанина
Сегодня в 15:06

22 декабря на сцене клуба А2 Green Concert состоится концерт Вячеслава Бутусова и рок-группы «Орден Славы», посвященный 40-летию коллектива Nautilus Pompilius. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Музыканты обещают исполнить «душевную рестроспективную программу». Она будет состоять из главных композиций творческого наследия Nautilus Pompilius.

«Nautilus Pompilius — это целая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной ее целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева», — сообщается в пресс-релизе концерта.

С 7 по 21 ноября билеты на шоу можно приобрести эксклюзивно на сайте «Афиши». Их можно найти тут.

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Вячеслав БутусовИлья Кормильцев
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