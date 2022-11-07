Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» выступят с концертом в честь 40-летия Nautilus Pompilius

«Nautilus Pompilius — это целая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной ее целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева», — сообщается в пресс-релизе концерта.