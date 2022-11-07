WSJ: советник Байдена провел секретные переговоры с помощником Путина и секретарем Совбеза

Главный советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джон Салливан последние несколько месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.
Утверждается, что на этих созвонах обсуждалось предотвращение эскалации конфликта на Украине. В частности, беседы проводились, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного оружия.
Как отмечают собеседники газеты, в администрации президента США Салливан известен как сторонник поддержки контактов с Россией. Однако его стремления не поддерживают другие высокопоставленные американские чиновники, так как они не считают продуктивными переговоры с Москвой в текущих условиях.
Также The Wall Street Journal пишет, что Джон Салливан призывает руководство Украины публично заявить о готовности урегулировать конфликт.