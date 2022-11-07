WSJ: советник Байдена провел секретные переговоры с помощником Путина и секретарем Совбеза

Как отмечают собеседники газеты, в администрации президента США Салливан известен как сторонник поддержки контактов с Россией. Однако его стремления не поддерживают другие высокопоставленные американские чиновники, так как они не считают продуктивными переговоры с Москвой в текущих условиях.