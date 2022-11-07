Гарри Стайлз впервые за 12 лет музыкальной карьеры перенес концерт. Всему виной грипп

«К концу шоу в среду я начал чувствовать себя плохо, и с тех пор лежу в постели с гриппом. Я сделал все возможное, чтобы петь сегодня вечером (5 ноября, — Прим. ред.), но я только что ушел от врача с ответом, что это просто невозможно», — написал артист.