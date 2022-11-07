Гарри Стайлз впервые за 12 лет музыкальной карьеры перенес концерт. Всему виной грипп

Английский певец Гарри Стайлз в своих соцсетях сообщил о вынужденном переносе нескольких концертов в рамках тура из‑за болезни. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
«К концу шоу в среду я начал чувствовать себя плохо, и с тех пор лежу в постели с гриппом. Я сделал все возможное, чтобы петь сегодня вечером (5 ноября, — Прим. ред.), но я только что ушел от врача с ответом, что это просто невозможно», — написал артист.
Стайлз отметил, что за все 12 лет своей музыкальной карьеры, ему еще ни разу не приходилось менять даты выступлений. Он до последнего надеялся все-таки выйти на сцену, поэтому объявление о переносе концерта он опубликовал всего за несколько часов до его начала.
«Я знаю, что некоторые из вас запланировали поездки в Лос-Анджелес [ради концерта], и это значит для меня целый мир», — добавил Гарри Стайлз.
Концерты, запланированные на 5, 6 и 7 ноября были перенесены на 26, 27 и 29 января 2023 года. Остальной тур пройдет по плану — в частности, в Лос-Анджеле еще должны состояться шоу 9, 11, 12, 14 и 15 ноября.
На своем текущем туре «Love On Tour Styles» Гарри Стайлз исполняет треки из майского альбома «Harry’s House», включая хит «As It Was», который 15 недель продержался на первом месте в чарте Billboard Hot 100.