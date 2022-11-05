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Mount Kimbie выложили двойной альбом «MK 3.5». Среди гостей — Джеймс Блейк и Slowthai
Денис Ламехов
Сегодня в 14:47

Британский электронный дуэт Mount Kimbie, состоящий из Кая Кампоса и Дома Мейкера, выпустил двойную пластинку «MK 3.5: Die Cuts City Planning». Ее можно послушать здесь.

Оба участника группы писали треки отдельно друг от друга — отсюда деление альбома на части. Вот как группа отзывается о нем: «Сторона, которую написал Дом, — „Die Cuts“ — красочная, мелодичная, расцветающая за счет совместной работы с другими музыкантами. Сторона Кая — „City Planning“ — про тактильность и непредсказуемость».

Среди гостей на «Die Cuts» — британский хип-хоп-экспериментатор Slowthai, детройтский рэпер Дэнни Браун, австралийская исполнительница Kučka. В свою очередь «City Planning» записан без приглашенных музыкантов.

В июле Mount Kimbie опубликовали ремикс на заглавный трек с альбома Flume «Palaces». Годом ранее увидела свет их работа «Black Stone/Blue Liquid».

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