Оба участника группы писали треки отдельно друг от друга — отсюда деление альбома на части. Вот как группа отзывается о нем: «Сторона, которую написал Дом, — „Die Cuts“ — красочная, мелодичная, расцветающая за счет совместной работы с другими музыкантами. Сторона Кая — „City Planning“ — про тактильность и непредсказуемость».