Британский электронный дуэт Mount Kimbie, состоящий из Кая Кампоса и Дома Мейкера, выпустил двойную пластинку «MK 3.5: Die Cuts City Planning». Ее можно послушать здесь.
Оба участника группы писали треки отдельно друг от друга — отсюда деление альбома на части. Вот как группа отзывается о нем: «Сторона, которую написал Дом, — „Die Cuts“ — красочная, мелодичная, расцветающая за счет совместной работы с другими музыкантами. Сторона Кая — „City Planning“ — про тактильность и непредсказуемость».
Среди гостей на «Die Cuts» — британский хип-хоп-экспериментатор Slowthai, детройтский рэпер Дэнни Браун, австралийская исполнительница Kučka. В свою очередь «City Planning» записан без приглашенных музыкантов.
В июле Mount Kimbie опубликовали ремикс на заглавный трек с альбома Flume «Palaces». Годом ранее увидела свет их работа «Black Stone/Blue Liquid».