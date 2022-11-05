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Gorillaz опубликовали трек «Baby Queen»
Денис Ламехов
Сегодня в 13:51

Британская группа Gorillaz выложила песню «Baby Queen». Ее можно послушать здесь.

Ранее композицию можно было услышать в саундтреке к вышедшему в конце сентября футбольному симулятору FIFA 23, но официальный релиз трека состоялся только сейчас.

Новый сингл попадет на грядущую пластинку группы «Cracker Island» — она увидит свет 24 февраля 2023 года. Вместе с «Baby Queen» туда войдут заглавная композиция с альбома и песня «New Gold», записанная при участии рокеров Tame Impala и основателя хип-хоп-группы The Pharcyde Роми Робинсона, более известного как Bootie Brown.

Предыдущая полноформатная запись Gorillaz «Song Machine, Season One: Strange Timez» была выпущена в 2020 году.

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