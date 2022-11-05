Gorillaz опубликовали трек «Baby Queen»

Ранее композицию можно было услышать в саундтреке к вышедшему в конце сентября футбольному симулятору FIFA 23, но официальный релиз трека состоялся только сейчас.
Новый сингл попадет на грядущую пластинку группы «Cracker Island» — она увидит свет 24 февраля 2023 года. Вместе с «Baby Queen» туда войдут заглавная композиция с альбома и песня «New Gold», записанная при участии рокеров Tame Impala и основателя хип-хоп-группы The Pharcyde Роми Робинсона, более известного как Bootie Brown.
Предыдущая полноформатная запись Gorillaz «Song Machine, Season One: Strange Timez» была выпущена в 2020 году.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям