Gorillaz опубликовали трек «Baby Queen»

Новый сингл попадет на грядущую пластинку группы «Cracker Island» — она увидит свет 24 февраля 2023 года. Вместе с «Baby Queen» туда войдут заглавная композиция с альбома и песня «New Gold», записанная при участии рокеров Tame Impala и основателя хип-хоп-группы The Pharcyde Роми Робинсона, более известного как Bootie Brown.