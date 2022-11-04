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Путин подписал закон о призыве на службу граждан с неснятой судимостью за тяжкое преступление
Виктория Шанина
Сегодня в 15:30

4 ноября Владимир Путин внес сразу несколько изменений в законодательство о военной службе в Вооруженных силах РФ. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые законы предполагают:

  • На военную службу в рамках мобилизации теперь могут призывать граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение некоторых тяжких преступлений.

Законом установлены несколько исключений. Например, призывать не будут граждан с неснятой или непогашенной судимостью за преступления «против половой неприкосновенности несовершеннолетних» или по статьям о терроризме.

  • В период мобилизации можно будет проходить альтернативную гражданскую службу.

В этом случае граждан могут отправить в организации, подведомственные органам исполнительной власти или органам местного самоуправления. Они будут занимать должности гражданского персонала в ВС.

  • На участников добровольческих формирований теперь будет распространяться статус военнослужащих по контракту.
  • Период службы по призыву будет включен в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.
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