Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР

Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КДНР, но сотрудничество между странами должно вестись с учетом резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом РИА «Новости» заявили в российском посольстве в Пхеньяне.
В диппредставительстве отметили, что у России «есть соответствующие возможности и потребности», и сотрудничество с КНДР в области импорта одежды будет восстанавливаться, а не впервые налаживаться: «На условиях российского давальческого сырья [исходный сырьевой продукт, превращаемые в готовую продукцию и оплачиваемый заказчиком] десятки предприятий Северной Кореи поставляли изделия легкой промышленности на суммы более 300 миллионов рублей в год».
В посольстве отвечают за соблюдение правовых условий резолюции Совбеза ОНН — импорт некоторых товаров из КНДР и использование северокорейской рабочей силы запрещены. Послы посетили выставку моды «Женская одежда- 2022» в Северной Корее и заключили, что «легкая промышленность республики обладает высоким производственным потенциалом, корейцы умеют делать высококачественную современную одежду, удовлетворяющую самым взыскательным вкусам».
2 ноября возобновилось железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР. Первый грузовой поезд с 30 лошадьми отправился из России в КНДР после двухлетнего перерыва.