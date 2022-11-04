Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР

В диппредставительстве отметили, что у России «есть соответствующие возможности и потребности», и сотрудничество с КНДР в области импорта одежды будет восстанавливаться, а не впервые налаживаться: «На условиях российского давальческого сырья [исходный сырьевой продукт, превращаемые в готовую продукцию и оплачиваемый заказчиком] десятки предприятий Северной Кореи поставляли изделия легкой промышленности на суммы более 300 миллионов рублей в год».