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«Пора замкнуть этот круг»: футболист Жерар Пике решил завершить карьеру
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:08

Испанский футболист Жерар Пике, выступавший с 2008 года за клуб «Барселона», заявил о завершении своей спортивной карьеры. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его твиттер-аккаунте.

В ролике Пике напомнил, что в последние недели и месяцы множество людей говорили о нем, в то время как он сам не говорил ничего. «Теперь я хочу быть единственным, кто говорит», — сказал игрок.

Он признался, что с самого детства был преданным поклонником «Барселоны» и мечтал быть не просто футболистом, а именно футболистом этой команды. «Теперь, когда мои детские мечты сбылись, я хочу сказать, что пора замкнуть этот круг», — добавил Пике.

Футболист подчеркнул, что игра против «Альмерии», которая состоится 5 ноября, станет для него последней. После матча Пике пообещал стать обычным фанатом «Барселоны» и продолжать поддерживать команду уже в другом ключе.

Пике известен как победитель Евро-2012 и чемпион мира по футболу 2010 года. Он также трижды выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Большую часть своей карьеры он представлял «Барселону». Некоторое время футболист также игра за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

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Жерар Пике
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