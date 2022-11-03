Студия А24 опубликовала новый трейлер фильма «Мост на озере» с Дженнифер Лоуренс

Девушку, впрочем, судя по трейлеру, преследуют не только воспоминания о боях, но и призраки куда более давнего прошлого. В одном из эпизодов ролика она признается, что была единственной из близких, кому удалось уехать из дома — и, похоже, Линдси не хотела возвращаться обратно.