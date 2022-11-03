Студия А24 опубликовала новый трейлер фильма «Мост на озере» с Дженнифер Лоуренс

Студия А24 опубликовала на своем ютьюб-канале новый трейлер фильма Лилы Нейгебауэр «Мост на озере» («Causeway»), который выйдет в кинотеатрах 4 ноября.
Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Не смотрите наверх»). Она сыграла ветерана войны в Афганистане, которую отправили с фронта домой в связи с ранением.
В родном городе Линдси (так зовут героиню) приходится адаптироваться к мирной жизни, работать уборщицей бассейнов и справляться с последствиями войны — ПТСР и вспышками гнева.
Девушку, впрочем, судя по трейлеру, преследуют не только воспоминания о боях, но и призраки куда более давнего прошлого. В одном из эпизодов ролика она признается, что была единственной из близких, кому удалось уехать из дома — и, похоже, Линдси не хотела возвращаться обратно.
Случайным собеседником, а затем и другом героини стал темнокожий местный житель — его сыграл Брайан Тайри Генри. Именно ему она рассказывает, что мечтает восстановить здоровье и вернуться на службу.
Мужчина, в свою очередь, делится с новой подругой самой болезненной историей из своего прошлого. Однажды он попал в автомобильную аварию вместе с маленьким мальчиком, чью фотографию герой бережно хранит.
Помимо Лоуренс и Генри, в фильме снялись Линда Эмонд, Стивен МакКинли Хендерсон, Расселл Харвард и Джейн Хаудишелл. Над лентой работали ценаристы Отесса Мошфег, Люк Гебель и Элизабет Сандерс. Продюсерами стали сама Лоуренс и Джастин Чьярокки.