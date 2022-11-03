Реклама
Новости
Студия А24 опубликовала новый трейлер фильма «Мост на озере» с Дженнифер Лоуренс
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:37

Студия А24 опубликовала на своем ютьюб-канале новый трейлер фильма Лилы Нейгебауэр «Мост на озере» («Causeway»), который выйдет в кинотеатрах 4 ноября.

Главную роль в картине исполнила Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Не смотрите наверх»). Она сыграла ветерана войны в Афганистане, которую отправили с фронта домой в связи с ранением.

В родном городе Линдси (так зовут героиню) приходится адаптироваться к мирной жизни, работать уборщицей бассейнов и справляться с последствиями войны — ПТСР и вспышками гнева.

Девушку, впрочем, судя по трейлеру, преследуют не только воспоминания о боях, но и призраки куда более давнего прошлого. В одном из эпизодов ролика она признается, что была единственной из близких, кому удалось уехать из дома — и, похоже, Линдси не хотела возвращаться обратно.

Случайным собеседником, а затем и другом героини стал темнокожий местный житель — его сыграл Брайан Тайри Генри. Именно ему она рассказывает, что мечтает восстановить здоровье и вернуться на службу.

Мужчина, в свою очередь, делится с новой подругой самой болезненной историей из своего прошлого. Однажды он попал в автомобильную аварию вместе с маленьким мальчиком, чью фотографию герой бережно хранит.

Помимо Лоуренс и Генри, в фильме снялись Линда Эмонд, Стивен МакКинли Хендерсон, Расселл Харвард и Джейн Хаудишелл. Над лентой работали ценаристы Отесса Мошфег, Люк Гебель и Элизабет Сандерс. Продюсерами стали сама Лоуренс и Джастин Чьярокки.

расскажите друзьям
люди
Дженнифер ЛоуренсЛинда Эмонд
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»