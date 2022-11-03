Эмма Корин вступает в опасную связь в трейлере «Любовника леди Чаттерлей»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер новой экранизации скандального романа Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Фильм выйдет на платформе 2 декабря.
Главные роли в нем исполнили Эмма Коррин («Корона») и Джек О’Коннелл («Опасная роль Джин Сиберг»). Они сыграли замужнюю девушку Конни и егеря ее поместья Оливера, вступивших в страстный и запретный роман.
По сюжету книги супруг Конни стал инвалидом во время войны и потерял способность ходить, а также заниматься любовью. Баронет Чаттерлей позволяет жене завести любовника, однако сексуальная связь Конни с кем бы то ни было не предполагает развода.
Молодая девушка же вскоре начинает испытывать серьезные чувства к своему любовнику. Перед Конни встает непростой выбор: продолжить жить, как примерная жена благородного человека, или последовать зову сердца и остаться с простым егерем.
Режиссером киноадаптации выступила Лора де Клермон-Тоннер. В картине снялись Мэттью Даккетт, Джоэли Ричардсон, Фэйе Марсей и Элла Хант.