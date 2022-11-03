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Минкульт отменил Московскую биеннале современного искусства. Ее старт был запланирован на 7 ноября
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:48

Министерство культуры отменило Девятую Московскую международную биеннале современного искусства, которая должна была стартовать в Новой Третьяковке 7 ноября. Об этом сообщило агентство «Москва».

В Минкульте заявили, что причиной этого стало «абсолютное несоответствие уровня целого ряда экспонатов статусу избранной для биеннале площадки — государственного музея федерального значения».

Представители ведомства добавили, что фонд «Биеннале современного искусства» также не выполнил договорные обязательства перед Третьяковской галереей. В частности, фонд нарушил сроки монтажа выставки и не предоставил документы, необходимые для обеспечения пожарной безопасности мероприятия.

«Третьяковская галерея — сокровищница русского искусства. Желание провести проект именно здесь, а не на частной или корпоративной площадке, должно сопровождаться ответственностью за художественный и этический контекст выставки», — подчеркнули в министерстве.

Московская биеннале современного искусства проходит в Москве с 2005 года. Она проводится каждые два года. Исключением стал 2021 год, когда мероприятие не состоялось.

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