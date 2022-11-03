В московской галерее «полелаб» появится световая инсталляция, которая постоянно трансформируется

Студия «Сетап» представит в галерее цифрового искусства «полелаб» новую световую инсталляцию Borders. Об этом «Афише Daily» рассказали представители площадки.
В новой работе зрители оказываются внутри свтодиоидного занавеса, который непрерывно трансформируется. Над головой появляется абстрактное цифровое тело, которое превращается в физическое, а световые линии и плоскости сходятся в паттерны среды.
Задумка в том, чтобы участники процесса ощутили движение границ в закрытом пространстве. При помощи новой работы художники продолжают эксперименты с коллективным переживанием момента.
«Как междисциплинарные художники мы стремимся через визуальный язык построить диалог с окружающим миром и найти ответы на важные вопросы. Мы предлагаем посетителям нашей новой инсталляции понаблюдать за своими ощущениями в условиях активно меняющегося ландшафта, изменения границ и реальности, чтобы найти новые способы единения,» — поделился основатель «Сетап» Дмитрий Знаменский.
Выставку Borders можно будет посетить с 4 ноября до 11 января. Адрес — 3-я улица Ямского поля, 2к25, 2 этаж.
Галерею «полелаб» организовала студия Sila Sveta как выставочное пространство, функционирующее по принципу экспериментальной лаборатории. В проводятся презентации, образовательные сессии и персональные выставки, а российские и мировые медиахудожники представляют совместные работы.