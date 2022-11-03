В московской галерее «полелаб» появится световая инсталляция, которая постоянно трансформируется

«‎Как междисциплинарные художники мы стремимся через визуальный язык построить диалог с окружающим миром и найти ответы на важные вопросы. Мы предлагаем посетителям нашей новой инсталляции понаблюдать за своими ощущениями в условиях активно меняющегося ландшафта, изменения границ и реальности, чтобы найти новые способы единения,» — поделился основатель «Сетап» Дмитрий Знаменский.