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Обри Плаза сыграет злодейку в сериале «Агата: Ковен хаоса»
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:16

Обри Плаза присоединилась к актерскому составу сериала «Агата: Ковен хаоса». Об этом сообщает Variety.

Проект является спин-оффом сериала «ВандаВижен» об Агате Харкнесс, которую вновь будет играть Кэтрин Хан. Точные детали предстоящего шоу держатся в секрете.

Кого сыграет Плаза, пока неизвестно. Deadline пишет, что она, скорее всего, исполнит роль антагонистки.

Помимо Хан и Плазы в сериале снимутся Эмма Колфилд Форд («Баффи — истребительница вампиров») и Джо Лок, известный по проекту «Трепет сердца». Variety подчеркивает, что для Плазы и Хан сериал станет своего рода воссоединением, так как ранее обе снимались в ситкоме «Парки и зоны отдыха».

В сериале «ВандаВижен» Агата предстает в образе любопытной соседки парочки супергероев, но ближе к завершению шоу становится ясно, что на самом деле она могущественная ведьма. В финальном сражении за Вествью Ванда побеждает Агату и оставляет ее в городе в том самом образе шумной соседки.

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Эмма Колфилд
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