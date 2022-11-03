Обри Плаза сыграет злодейку в сериале «Агата: Ковен хаоса»

Обри Плаза присоединилась к актерскому составу сериала «Агата: Ковен хаоса». Об этом сообщает Variety.
Проект является спин-оффом сериала «ВандаВижен» об Агате Харкнесс, которую вновь будет играть Кэтрин Хан. Точные детали предстоящего шоу держатся в секрете.
Кого сыграет Плаза, пока неизвестно. Deadline пишет, что она, скорее всего, исполнит роль антагонистки.
Помимо Хан и Плазы в сериале снимутся Эмма Колфилд Форд («Баффи — истребительница вампиров») и Джо Лок, известный по проекту «Трепет сердца». Variety подчеркивает, что для Плазы и Хан сериал станет своего рода воссоединением, так как ранее обе снимались в ситкоме «Парки и зоны отдыха».
В сериале «ВандаВижен» Агата предстает в образе любопытной соседки парочки супергероев, но ближе к завершению шоу становится ясно, что на самом деле она могущественная ведьма. В финальном сражении за Вествью Ванда побеждает Агату и оставляет ее в городе в том самом образе шумной соседки.