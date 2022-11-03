В Совфеде обсудят увеличение срока службы в армии до двух лет

Оборонный комитет Совфеда проведет консультации с силовыми ведомствами по поводу возвращения в России двухлетнего срока службы по призыву. Об этом заявило РИА «Новости» глава комитета Виктор Бондарев, который поддержал инициативу.
По его мнению, за один год невозможно освоить новые системы вооружений, которые поступают в российскую армию. Парламентарий считает, что силовые структуры поддержат увеличение срока, так как «другого нам не дано», «жизнь сама подсказывает, что надо это делать».
Службу на кораблях ВМС увеличивать с двух до трех лет, как было раньше, сенатор не видит необходимости. Сроки возможного принятия решения он спрогнозировать затруднился.
20 октября с предложением увеличить до двух лет срок срочной службы выступил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, такая мера позволила бы увеличить численность армии и избежать мобилизации. Сегодня, 3 ноября, предложение поддержал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, обосновав это необходимостью повысить боеготовность вооруженных сил «в кратчайшие сроки».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что в этом вопросе решающий голос — за Миноброны. В Кремле и администрации президента «никаких разговоров на этот счет не ведется», отметил он.