Мисс Аргентина и мисс Пуэрто-Рико поженились после полутора лет тайных отношений

Бывшая мисс Аргентина Мариана Варела и экс мисс Пуэрто-Рико Фабиола Валентин втайне поженились после полутора лет отношений. О своей свадьбе девушки объявили в инстаграме*.
Как отмечает CNN, Варела и Валентин познакомились на конкурсе красоты «Мисс Гранд Интернейшинал-2020», который проходил в Таиланде в марте 2021 года. Обе девушки прошли в топ-10 конкурса, а после мероприятия остались близкими друзьями и начали общаться в соцсетях.
Свои любовные отношения Варела и Валентин держали в тайне от фанатов, раскрыв их одновременно с объявлением о свадьбе.
В инстаграме молодожены опубликовали ролик с яркими моментами их отношений — прогулками по пляжу, объятьями, тостами с шампанским и моментом, когда Валентин сделала предложение Вареле в окружении золотых шаров с надписью «Выйдешь за меня?».
Влюбленные также поделились фотографией с одинаковыми обручальными кольцами из белого золота с бриллиантами. Поклонники, коллеги по конкурсу и другие знаменитости поздравили молодоженов.
Поздравления направила и ганско-американская модель и певица Абена Аппия, победившая на «Мисс Гранд Интернейшинал-2020», где познакомились девушки. «Спасибо за вашу любовь, мы очень счастливы», — написала Варела в ответ на добрые пожелания.