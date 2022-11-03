Мисс Аргентина и мисс Пуэрто-Рико поженились после полутора лет тайных отношений

Как отмечает CNN, Варела и Валентин познакомились на конкурсе красоты «Мисс Гранд Интернейшинал-2020», который проходил в Таиланде в марте 2021 года. Обе девушки прошли в топ-10 конкурса, а после мероприятия остались близкими друзьями и начали общаться в соцсетях.