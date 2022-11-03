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Мисс Аргентина и мисс Пуэрто-Рико поженились после полутора лет тайных отношений
Семён Гудошников
Сегодня в 11:17

Бывшая мисс Аргентина Мариана Варела и экс мисс Пуэрто-Рико Фабиола Валентин втайне поженились после полутора лет отношений. О своей свадьбе девушки объявили в инстаграме*.

Как отмечает CNN, Варела и Валентин познакомились на конкурсе красоты «Мисс Гранд Интернейшинал-2020», который проходил в Таиланде в марте 2021 года. Обе девушки прошли в топ-10 конкурса, а после мероприятия остались близкими друзьями и начали общаться в соцсетях.

Свои любовные отношения Варела и Валентин держали в тайне от фанатов, раскрыв их одновременно с объявлением о свадьбе.

В инстаграме молодожены опубликовали ролик с яркими моментами их отношений — прогулками по пляжу, объятьями, тостами с шампанским и моментом, когда Валентин сделала предложение Вареле в окружении золотых шаров с надписью «Выйдешь за меня?».

Влюбленные также поделились фотографией с одинаковыми обручальными кольцами из белого золота с бриллиантами. Поклонники, коллеги по конкурсу и другие знаменитости поздравили молодоженов.

Поздравления направила и ганско-американская модель и певица Абена Аппия, победившая на «Мисс Гранд Интернейшинал-2020», где познакомились девушки. «Спасибо за вашу любовь, мы очень счастливы», — написала Варела в ответ на добрые пожелания.

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