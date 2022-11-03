Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон

В основу проекта лег комикс 1989 года, написанный Нилом Гейманом. По сюжету после десятилетий заточения в реальном мире повелитель снов Морфей должен вернуть свои павшее королевство и силу. На пути ему встречаются предок детектива-оккультиста Джона Константина Джоанна, Уилльям Шекспир и другие исторические личности, а также сам дьявол.