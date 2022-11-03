Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон

В основу проекта лег комикс 1989 года, написанный Нилом Гейманом. По сюжету после десятилетий заточения в реальном мире повелитель снов Морфей должен вернуть свои павшее королевство и силу. На пути ему встречаются предок детектива-оккультиста Джона Константина Джоанна, Уилльям Шекспир и другие исторические личности, а также сам дьявол.
В сериале снимаются Том Стерридж, Дженна Колман, Гвендолин Кристи, Дэвид Тьюлис, Кирби Хауэлл-Батист, Чарлз Дэнс, Стивен Фрай. Шоураннером стал Аллан Хайнберг («Чудо-женщина»), а продюсером Нил Гейман.
За первую неделю после релиза «Песочного человека» посмотрели 69,5 млн часов, за вторую — 127,5 млн, за третью — 77,3 млн, за четвертую — 53,8 млн.