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Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:15

Netflix принял решение продлить сериал «Песочный человек» спустя почти три месяца после релиза.

В основу проекта лег комикс 1989 года, написанный Нилом Гейманом. По сюжету после десятилетий заточения в реальном мире повелитель снов Морфей должен вернуть свои павшее королевство и силу. На пути ему встречаются предок детектива-оккультиста Джона Константина Джоанна, Уилльям Шекспир и другие исторические личности, а также сам дьявол.

В сериале снимаются Том Стерридж, Дженна Колман, Гвендолин Кристи, Дэвид Тьюлис, Кирби Хауэлл-Батист, Чарлз Дэнс, Стивен Фрай. Шоураннером стал Аллан Хайнберг («Чудо-женщина»), а продюсером Нил Гейман.

За первую неделю после релиза «Песочного человека» посмотрели 69,5 млн часов, за вторую — 127,5 млн, за третью — 77,3 млн, за четвертую — 53,8 млн.

Подробности по теме
Все, что нужно знать перед просмотром «Песочного человека» на Netflix
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Нил ГейманУилльям ШекспирТом СтерриджДженна КолманГвендолин КристиДэвид ТьюлисЧарлз ДэнсСтивен ФрайАллан Хайнберг
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