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Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Умри, моя любовь». Его спродюсирует Мартин Скорсезе
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:30

Американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по франшизе «Голодные игры» и ленте «Не смотрите наверх», снимется в драме «Умри, моя любовь». Об этом сообщил Collider.

Фильм поставит режиссер Линн Рэмси («Что‑то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»), а спродюсирует — Мартин Скорсезе. В основу картины ляжет одноименная книга Арианы Харвич, рассказывающая о женщине, столкнувшейся с послеродовой депрессией и наступающим безумием.

В романе действие разворачивалось в сельской местности во Франции. Там героиня пытается справиться с окружившей ее тьмой и отчаянием при поддержке невероятно любящей семьи.

Кто сыграет в экранизации вместе с Лоуренс, пока неизвестно. Также не раскрывается, когда начнутся съемки картины и когда она выйдет на экраны.

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