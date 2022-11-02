Дженнифер Лоуренс снимется в фильме «Умри, моя любовь». Его спродюсирует Мартин Скорсезе

Фильм поставит режиссер Линн Рэмси («Что‑то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»), а спродюсирует — Мартин Скорсезе. В основу картины ляжет одноименная книга Арианы Харвич, рассказывающая о женщине, столкнувшейся с послеродовой депрессией и наступающим безумием.