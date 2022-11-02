Посольство России в Польше лишилось базы отдыха на Зегжинском водохранилище. Власти страны обвинили российское диппредставительство в неуплате аренды в размере 12 тыс. злотых (2,5 тыс. долларов) в месяц, передает wGospodarce слова польского замминистра по климату Эдварда Сярка.
База перешла в собственность Государственного лесного хозяйства, сейчас там проходит инвентаризация. Договор с российским посольством был расторгнут в середине апреля этого года по причине того, что республика не желает терпеть представителей государства, начавшего военную операцию на Украине. Однако посол России Сергей Андреев отказался отдавать базу, поэтому Гослес обратился в суд.
База отдыха на реке Нарев в 40 километрах от Варшавы и площадью 6 га сдавалась в аренду российскому посольству с 1980-х годов. На ней расположены два отеля, две виллы и восемь летних домиков.
Согласно договору, продленному в 2010 году, российские дипломаты могли использовать базу до декабря 2024 года. По словам посла Андреева, с ним разорвали договор «без каких‑либо объяснений», при этом ни одно условие договора арендатором нарушено не было.
* Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.