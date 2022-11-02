Посольство России в Польше лишилось базы отдыха

База перешла в собственность Государственного лесного хозяйства, сейчас там проходит инвентаризация. Договор с российским посольством был расторгнут в середине апреля этого года по причине того, что республика не желает терпеть представителей государства, начавшего военную операцию на Украине. Однако посол России Сергей Андреев отказался отдавать базу, поэтому Гослес обратился в суд.