«Ленфильм» снимет фильм о витязях-супергероях

«Их время прошло, когда на русские земли пришла татаро-монгольская армия Калина-царя, который разгромил войско богатырей и подчинил Русь своей воле. И витязи с тех пор стали тайно жить среди людей. Они поднимались на защиту отечества лишь во времена вражеских нашествий и крупных военных конфликтов: в Северной войне со шведами, в битвах с Наполеоном, в сражениях Великой Отечественной войны… Но богатырей оставалось все меньше, до наших дней дожили лишь несколько воинов, которым вновь придется объединиться…», — гласит синопсис проекта.