Реклама
Новости
«Ленфильм» снимет фильм о витязях-супергероях
Дарья Мельникова
Вчера в 23:30

Киностудия «Ленфильм» планирует снять фильм из восьми серий о русских витязях, доживших до современности. На это компания получила грант Института развития интернета, сообщает «Фонтанка».

В «Ленфильме» картину характеризуют как «жанровый эксперимент» в духе «Хранителей» и «Мстителей».

Съемки фильма начнутся в 2023 году. В настоящее время идет работа над сценарием. В проекте задействованы Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов, Петр Красилов, Лиза Янковская и Виктория Исакова.

Главной целью фильма стало желание адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории: сделать так, чтобы Ильям Муромец и Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем герои блокбастеров.

«Их время прошло, когда на русские земли пришла татаро-монгольская армия Калина-царя, который разгромил войско богатырей и подчинил Русь своей воле. И витязи с тех пор стали тайно жить среди людей. Они поднимались на защиту отечества лишь во времена вражеских нашествий и крупных военных конфликтов: в Северной войне со шведами, в битвах с Наполеоном, в сражениях Великой Отечественной войны… Но богатырей оставалось все меньше, до наших дней дожили лишь несколько воинов, которым вновь придется объединиться…», — гласит синопсис проекта.

расскажите друзьям
теги
ЛенфильмИнститут развития интернета
люди
Иван ДобронравовЮрий КолокольниковАнтон ВасильевАлександр УстюговВладимир ЕпифанцевМаксим СухановПетр КрасиловВиктория Исакова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»