«Ленфильм» снимет фильм о витязях-супергероях

Киностудия «Ленфильм» планирует снять фильм из восьми серий о русских витязях, доживших до современности. На это компания получила грант Института развития интернета, сообщает «Фонтанка».
В «Ленфильме» картину характеризуют как «жанровый эксперимент» в духе «Хранителей» и «Мстителей».
Съемки фильма начнутся в 2023 году. В настоящее время идет работа над сценарием. В проекте задействованы Иван Добронравов, Юрий Колокольников, Антон Васильев, Александр Устюгов, Владимир Епифанцев, Максим Суханов, Петр Красилов, Лиза Янковская и Виктория Исакова.
Главной целью фильма стало желание адаптировать и модернизировать сюжеты и героев для молодежной аудитории: сделать так, чтобы Ильям Муромец и Змей Горыныч стали не менее популярными персонажами, чем герои блокбастеров.
«Их время прошло, когда на русские земли пришла татаро-монгольская армия Калина-царя, который разгромил войско богатырей и подчинил Русь своей воле. И витязи с тех пор стали тайно жить среди людей. Они поднимались на защиту отечества лишь во времена вражеских нашествий и крупных военных конфликтов: в Северной войне со шведами, в битвах с Наполеоном, в сражениях Великой Отечественной войны… Но богатырей оставалось все меньше, до наших дней дожили лишь несколько воинов, которым вновь придется объединиться…», — гласит синопсис проекта.