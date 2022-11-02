Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя сыграет натурщицу в фильме «Прекрасное лето»

Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, снимется в фильме «Прекрасное лето» («La bella estate»). Он станет для 18-летней девушки дебютом в кино. Об этом сообщил Variety.
Кассель сыграет своенравную и раскрепощенную натурщицу по имени Амелия. Согласно сюжету, героиня покажет своей юной подруге Джинии богемный мир художников — та, в свою очередь, встретит в нем свою первую любовь.
Роль Джинии в картине исполнит Иле Яра Вианелло, известная по лентам «Небесное тело» и «Павлиний рай». Режиссером «Прекрасного лета» выступит итальянская кинематографистка Лаура Лукетти, продюсером — Джованни Помпили («Алькаррас»).
Действие фильма развернется в Турине в 1938 году. Авторы описывают картину как «драму взросления». В ее основу ляжет роман «Прекрасное лето» Чезаре Павезе, написанный в 1949 году.
Для Лукетти экранизация книги Павезе станет второй полнометражной работой после драмы «Цветок-близнец». Ее премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в 2018 году.