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Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя сыграет натурщицу в фильме «Прекрасное лето»
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

Дева Кассель, дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, снимется в фильме «Прекрасное лето» («La bella estate»). Он станет для 18-летней девушки дебютом в кино. Об этом сообщил Variety.

Кассель сыграет своенравную и раскрепощенную натурщицу по имени Амелия. Согласно сюжету, героиня покажет своей юной подруге Джинии богемный мир художников — та, в свою очередь, встретит в нем свою первую любовь.

Роль Джинии в картине исполнит Иле Яра Вианелло, известная по лентам «Небесное тело» и «Павлиний рай». Режиссером «Прекрасного лета» выступит итальянская кинематографистка Лаура Лукетти, продюсером — Джованни Помпили («Алькаррас»).

Действие фильма развернется в Турине в 1938 году. Авторы описывают картину как «драму взросления». В ее основу ляжет роман «Прекрасное лето» Чезаре Павезе, написанный в 1949 году.

Для Лукетти экранизация книги Павезе станет второй полнометражной работой после драмы «Цветок-близнец». Ее премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в 2018 году.

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Венсан КассельМоника БеллуччиЛаура ЛукеттиЧезаре Павезе
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