Райан Рейнолдс и Уилл Феррелл в трейлере мюзикла «В духе Рождества»

Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер мюзикла «В духе Рождества». Его премьера состоится на стрим-сервисе 18 ноября.
Фильм является адаптацией повести Чарлза Диккенса «Рождественская песнь». В адаптации образ мрачного скряги Скруджа сыграл Уилл Феррелл, а пересмотреть свое прошлое и переосмыслить жизнь в канун Рождества придется герою Райана Рейнолдса.
Картина «В духе Рождества» ознаменовала возвращение Фаррелла в праздничные фильмы после почти двадцатилетнего перерыва.
Последним его рождественским фильмом стал «Эльф» 2003 года. Ранее актер признался, что отказался от предложения сняться в сиквеле за 29 млн долларов.
Режиссерами и сценаристами «В духе Рождества» выступили Шон Андерс и Джон Моррис.