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Райан Рейнолдс и Уилл Феррелл в трейлере мюзикла «В духе Рождества»
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:45

Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер мюзикла «В духе Рождества». Его премьера состоится на стрим-сервисе 18 ноября.

Фильм является адаптацией повести Чарлза Диккенса «Рождественская песнь». В адаптации образ мрачного скряги Скруджа сыграл Уилл Феррелл, а пересмотреть свое прошлое и переосмыслить жизнь в канун Рождества придется герою Райана Рейнолдса.

Картина «В духе Рождества» ознаменовала возвращение Фаррелла в праздничные фильмы после почти двадцатилетнего перерыва.

Последним его рождественским фильмом стал «Эльф» 2003 года. Ранее актер признался, что отказался от предложения сняться в сиквеле за 29 млн долларов.

Режиссерами и сценаристами «В духе Рождества» выступили Шон Андерс и Джон Моррис.

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