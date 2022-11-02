В Японии создали простыни, имитирующие кошачью шерсть

Японская компания Nissen выпустила комплекты постельного белья, текстура которых имитирует кошачью шерсть. Об этом рассказал портал SoraNews24.
В комплекты входят простыни и одеяла, прикосновение к которым должно напомнить ощущения от прикосновения к настоящим животным. По задумке создателей, новые товары должны помочь людям, которые мечтают о питомцах, но не могут их завести.
На разработку мягких, как шерсть котенка, простыней, а также пледов и подушек компанию подтолкнул опыт одной из сотрудниц. Она хотела приобрести кошку, но в квартире, где жила женщина, это было запрещено.
Сотруднице Nissen не помогли и котокафе, поскольку животные там не всегда тепло относились к ласке. Коллеги пришли женщине на выручку: теперь у нее и других мечтающих о питомцах есть возможность почувствовать, будто они гладят кота.
На разработку новых комплектов постельного белья, получивших название Neko Feel (в переводе с японского — «Ощущение кота») ушло несколько месяцев. Товары выпустили в двух цветах, соответствующих окрасу русских голубых и шотландских вислоухих кошек. Цены на них варьируются от 1969 до 6038 йен.