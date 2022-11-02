Реклама
Новости
Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин в костюм дождевого червя. И попала в мемы
Семён Гудошников
Сегодня в 18:46

Модель Хайди Клум поразила публику на хеллоуинской вечеринке Sake No Hana в Нью-Йорке. Традиционно для Дня Всех Святых она придумала костюм, который сложно забыть.

В этот раз она нарядилась в костюм огромного дождевого червя, появилась в нем на ковровой дорожке и даже дала интервью журналистам.

В какой‑то момент к супермодели присоединился ее супруг — гитарист Tokio Hotel Том Каулиц. Он, наряженный рыбаком-зомби, насадил червяка на крючок для наживки.

Во время интервью Клум упала на ковровую дорожку и начала перекатываться как настоящий червь. Но это ее ничуть не смутило — Хайди продолжила отвечать на вопросы журналистов как ни в чем не бывало.

По традиции модель опубликовала в своем инстаграме* процесс создания костюма. Над образом червя в течение нескольких часов трудилась целая команда гримеров и костюмеров.

А вот так Клум тусовалась на самой вечеринке.

Костюм модели не мог остаться незамеченным в интернете. Пользователи делают мемы, где Клум проходит кастинг в фильм по вселенной «Дюны», а ее червячная сущность становится тестом на верность.

К шуткам про «любил бы ты меня» присоединился официальный твиттер-аккаунт кукол Bratz. Он поинтересовался, сохранились бы нежные чувства, если бы предмет обожаний превратился в куклу в образе Клум-червя.

Другим пользователям наряд модели напомнил бекон из «Бургер Кинга», шаурму и обычное состояние во время раннего онлайн-совещания.

Даже Google не смог пропустить мимо волну шуток про Клум в образе червя. Теперь, если вбить имя модели в поисковике, над ее фото проползают розовые дождевые черви.

Подробности по теме
Приз за лучший лук на Хеллоуин уходит к Хайди Клум. От человека к пришельцу — за 12 часов

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
теги
Google
люди
Хайди Клум
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»