Хайди Клум нарядилась на Хеллоуин в костюм дождевого червя. И попала в мемы

Модель Хайди Клум поразила публику на хеллоуинской вечеринке Sake No Hana в Нью-Йорке. Традиционно для Дня Всех Святых она придумала костюм, который сложно забыть.
В этот раз она нарядилась в костюм огромного дождевого червя, появилась в нем на ковровой дорожке и даже дала интервью журналистам.
В какой‑то момент к супермодели присоединился ее супруг — гитарист Tokio Hotel Том Каулиц. Он, наряженный рыбаком-зомби, насадил червяка на крючок для наживки.
Во время интервью Клум упала на ковровую дорожку и начала перекатываться как настоящий червь. Но это ее ничуть не смутило — Хайди продолжила отвечать на вопросы журналистов как ни в чем не бывало.
По традиции модель опубликовала в своем инстаграме* процесс создания костюма. Над образом червя в течение нескольких часов трудилась целая команда гримеров и костюмеров.
А вот так Клум тусовалась на самой вечеринке.
Костюм модели не мог остаться незамеченным в интернете. Пользователи делают мемы, где Клум проходит кастинг в фильм по вселенной «Дюны», а ее червячная сущность становится тестом на верность.
К шуткам про «любил бы ты меня» присоединился официальный твиттер-аккаунт кукол Bratz. Он поинтересовался, сохранились бы нежные чувства, если бы предмет обожаний превратился в куклу в образе Клум-червя.
Другим пользователям наряд модели напомнил бекон из «Бургер Кинга», шаурму и обычное состояние во время раннего онлайн-совещания.
Даже Google не смог пропустить мимо волну шуток про Клум в образе червя. Теперь, если вбить имя модели в поисковике, над ее фото проползают розовые дождевые черви.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.