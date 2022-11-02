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Disney попросила российское агентство YouHollywood удалить упоминания об их сотрудничестве
Виктория Шанина
Сегодня в 17:09

Американская киностудия Disney потребовала от российского кастингового агентства YouHollywood удалить упоминания об их сотрудничестве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя и владельца агентства Александра N.

РИА «Новости» прикрепляет скриншот электронного письма, в котором говорится, что причина требования — нежелание Walt Disney Pictures ассоциироваться с российским агентством. Удалить упоминания студия просит с сайта IMDb — крупнейшей базы данных о кинематографе.

В письме уточняется, что YouHollywood сотрудничала с Disney во время кастинга в России на главные роли в фильм «Питер Пэн». Премьера картины ожидается в 2023 году.

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