Disney попросила российское агентство YouHollywood удалить упоминания об их сотрудничестве

РИА «Новости» прикрепляет скриншот электронного письма, в котором говорится, что причина требования — нежелание Walt Disney Pictures ассоциироваться с российским агентством. Удалить упоминания студия просит с сайта IMDb — крупнейшей базы данных о кинематографе.
В письме уточняется, что YouHollywood сотрудничала с Disney во время кастинга в России на главные роли в фильм «Питер Пэн». Премьера картины ожидается в 2023 году.
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