В якутских селах не смогли проголосовать онлайн за проведение интернета, потому что нет интернета

Депутатка Елена Голомарева, которая тоже высказалась о проблеме на заседании парламента республики, призвала Минцифры сделать «нормальную, понятную государственную программу, а не мучать людей». По ее словам, интернет — «это очень больная тема» для местных жителей: людям приходится собираться в школах или в других местах, где есть связь, и пытаться голосовать оттуда.