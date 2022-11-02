В якутских селах не смогли проголосовать онлайн за проведение интернета, потому что нет интернета

Жители отдаленных якутских сел не смогли поучаствовать в онлайн-голосовании за проведение интернета из‑за недостаточной скорости сети, сообщает Sakhaday. Тогда местная депутатка попросила Минцифры провести интернет без всяких голосований.
«Люди из маленьких деревень пишут, что это издевательство какое‑то. Пишут, как голосовать за интернет без интернета, говорят, чтобы голосовать, надо иметь интернет», — рассказала во время парламентской сессии депутатка госсобрания Ил Тумэн.
Издание пишет, что жители Нижнеянска (более 200 человек) вряд ли смогут поучаствовать в конкурсе до 12 ноября, потому что с плохим интернетом зайти на сайт «Госуслуги» невозможно, а отправить бумажное письмо в Москву до 26 ноября не получится — в поселке нет почтового отделения.
Депутатка Елена Голомарева, которая тоже высказалась о проблеме на заседании парламента республики, призвала Минцифры сделать «нормальную, понятную государственную программу, а не мучать людей». По ее словам, интернет — «это очень больная тема» для местных жителей: людям приходится собираться в школах или в других местах, где есть связь, и пытаться голосовать оттуда.
«Проблемы со связью, даже по телефону говорить сложно. <…> Зачем такой конкурс проводить, непонятно. <…> Не лайками же мы должны решать проблему. Конкурсы можно проводить для красавиц, для чтецов. Но не для связи», — заявила Голомарева изданию «Подъем».
Минцифры проводит конкурс за проведение высокоскоростного мобильного интернета в 2023 году в поселки и деревни с населением от 100 и 500 человек. По итогам всероссийского голосования к 4G обещают подключить 1800 малочисленных населенных пунктов по всей России.