Россия откроет генконсульства на Мальдивах, Бали, в Самарканде и Гродно

По словам Иванова, МИД хочет укрепить консульское присутствие России в регионах, где проживает много россиян либо популярных среди российских туристов. Акцент будет сделан на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.