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Россия откроет генконсульства на Мальдивах, Бали, в Самарканде и Гродно
Виктория Шанина
Сегодня в 13:58

Россия планирует открыть новые генконсульства сразу в пяти странах. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Речь идет об открытии консульств в Гродно (Белоруссия), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (остров Бали, Индонезия).

По словам Иванова, МИД хочет укрепить консульское присутствие России в регионах, где проживает много россиян либо популярных среди российских туристов. Акцент будет сделан на странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.

«В текущих реалиях перераспределение кадровых ресурсов министерства, включая входящие в его систему загранучреждения, с акцентом на расширение взаимодействия со странами СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки — объективная потребность», — заявил Иванов.

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Евгений Иванов
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