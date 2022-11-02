Veon продает компанию «Вымпелком», владеющую «Билайном»

«Руководство Veon в настоящее время изучает возможные варианты, стремясь обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами», — говорится в сообщении.