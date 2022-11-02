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Veon продает компанию «Вымпелком», владеющую «Билайном»
Виктория Шанина
Сегодня в 12:13

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon начал процесс конкурентной продажи своих активов в России — ПАО «Вымпелком». Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

«Руководство Veon в настоящее время изучает возможные варианты, стремясь обеспечить достижение оптимального результата для всех заинтересованных сторон, включая Veon, ее российские подразделения, акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами», — говорится в сообщении.

Источник «Коммерсанта», знакомый с деталями процесса, заявил, что Veon намерен передать российский бизнес местному топ-менеджменту.

«Вымпелком» предоставляет услуги сотовой связи, а также проводного и беспроводного интернета под торговой маркой «Билайн». Компания на 100% принадлежит Veon с 2009 года.

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ВымпелкомVEON Ltd.Коммерсант
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