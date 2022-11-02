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КНДР впервые с окончания корейской войны запустила ракету через морскую границу с Южной Кореей
Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:14

2 ноября КНДР запустила по меньшей мере десять ракет различных типов в сторону Японского моря. Одна из них пересекла морскую границу с Южной Кореей, сообщает Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов в Сеуле.

Запуски проводились со стороны северокорейского города Вонсан. Южнокорейские военные отметили, что одна ракета пересекла фактическую морскую границу с республикой впервые с момента окончания корейской войны 1950–1953 годов и упала в 167 километрах от южнокорейского острова Уллындо, где объявили воздушную тревогу и ввели повышенный режим готовности.

Вторая ракета упала в 57 км к востоку от южнокорейского города Сокчхо, третья — в 26 километрах от северной разграничительной линии в Желтом море.

Это был первый случай за более чем 70 лет, когда Северная Корея запустила ракету в близкий к территориальным водам Южной Кореи район, отмечает агентство Yonhap. Власти в Сеуле осудили Пхеньян, назвав его действия провокацией и «по сути территориальным вторжением».

В ответ на пуски КНДР Южная Корея выпустила три ракеты класса «воздух — земля» в открытое море к северу от северной пограничной линии.

С начала года КНДР уже 28 раз запускала ракеты, 10 раз — с сентября. Предыдущий запуск случился 28 октября, в день окончания учений Южной Кореи и США «Хогук».

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Объединенный комитет начальников штабов армии США
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