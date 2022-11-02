КНДР впервые с окончания корейской войны запустила ракету через морскую границу с Южной Кореей

Это был первый случай за более чем 70 лет, когда Северная Корея запустила ракету в близкий к территориальным водам Южной Кореи район, отмечает агентство Yonhap. Власти в Сеуле осудили Пхеньян, назвав его действия провокацией и «по сути территориальным вторжением».