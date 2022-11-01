Лупита Нионго появится в спин-оффе «Тихого места»

Продюсерами кинопроекта выступают Майкл Бэй, Эндрю Форм и Брэд Фуллер, а также сам Красински и Эллисон Сигер. Красински, режиссер и исполнитель одной из главных ролей в первых двух фильмах, также работает над третьей частью «Тихого места» — она выйдет в 2025 году.