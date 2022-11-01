Реклама
Новости
Лупита Нионго появится в спин-оффе «Тихого места»
Юлия Онодэра
Сегодня в 02:39

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго, известная по картинам «12 лет рабства» и «Мы», снимется в фильме «Тихое место: день первый» — спин-оффе хоррора «Тихое место». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Нионго приступила к финальным обсуждениям своего контракта с кинокомпанией Paramount. Актриса поработает на съемках с режиссером Майклом Сарноски, снявшем фильм «Свинья» с Николасом Кейджем.

Сарноски поставит третью часть франшизы «Тихое место» по оригинальной задумке Джона Красински. Сюжет спин-оффа пока держится в секрете. Релиз картины планируется на 8 марта 2024 года.

Продюсерами кинопроекта выступают Майкл Бэй, Эндрю Форм и Брэд Фуллер, а также сам Красински и Эллисон Сигер. Красински, режиссер и исполнитель одной из главных ролей в первых двух фильмах, также работает над третьей частью «Тихого места» — она выйдет в 2025 году.

расскажите друзьям
люди
Майкл БэйЭндрю Форм
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»