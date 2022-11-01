Лупита Нионго появится в спин-оффе «Тихого места»

Кенийско-мексиканская актриса Лупита Нионго, известная по картинам «12 лет рабства» и «Мы», снимется в фильме «Тихое место: день первый» — спин-оффе хоррора «Тихое место». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Нионго приступила к финальным обсуждениям своего контракта с кинокомпанией Paramount. Актриса поработает на съемках с режиссером Майклом Сарноски, снявшем фильм «Свинья» с Николасом Кейджем.
Сарноски поставит третью часть франшизы «Тихое место» по оригинальной задумке Джона Красински. Сюжет спин-оффа пока держится в секрете. Релиз картины планируется на 8 марта 2024 года.
Продюсерами кинопроекта выступают Майкл Бэй, Эндрю Форм и Брэд Фуллер, а также сам Красински и Эллисон Сигер. Красински, режиссер и исполнитель одной из главных ролей в первых двух фильмах, также работает над третьей частью «Тихого места» — она выйдет в 2025 году.