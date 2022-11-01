Мадс Миккельсен снимется в хорроре «Dust Bunny». Его поставит создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер

Датский актер Мадс Миккельсен, известный по фильмам «Еще по одной» и «Доктор Стрэндж», снимется в хорроре «Dust Bunny» («Кролик из пыли»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину поставит Брайан Фуллер, создатель сериала «Ганнибал», в котором Миккельсен исполнил главную роль. Фуллер сам напишет сценарий будущей ленты — она станет для кинематографиста полнометражным дебютом.
«Dust Bunny» расскажет о восьмилетней девочке, которая обращается к своему соседу с просьбой убить монстра под ее кроватью. Этот монстр, по словам ребенка, съел всю ее семью.
Какая роль достанется Миккельсену в хорроре, пока неизвестно. Съемки, согласно планам авторов, начнутся в январе 2023 года. Продюсерами проекта выступят Фуллер, Эрика Ли и Бэзил Иванюк из Thunder Road.
«Мы были огромными фанатами Брайана в течение многих лет. „Dust Bunny“ — невероятно изобретательная и ни на что не похожая картина, и мы рады помочь реализовать его первый полнометражный фильм», — сказала Ли.
Создатели «Dust Bunny» намерены с помощью этого проекта вернуться к жанру семейных фильмов ужасов, популярному в 1980-х годах. Когда картина выйдет на экраны, пока не сообщается.