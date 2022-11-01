Тильда Суинтон появилась одновременно в образе матери и дочери в трейлере «Вечной дочери»

В сети появился первый трейлер фильма «Вечная дочь», главные роли в котором сыграла британская актриса Тильда Суинтон. Ролик опубликовали на ютьюб-канале киностудии А24.
В картине Суинтон сыграла одновременно двух персонажей — женщину по имени Джулия и ее пожилую мать Розалинд. По сюжету Джулия привозит Розалинд в дом, где старшая героиня провела свою юность.
Женщины поселяются в здании, которое стало отелем, и сталкиваются с призраками своего прошлого, причем как в метафорическом, так и в буквальном смысле. Джулия и Розалинд начинают слышать в доме странные звуки и видеть загадочные тени.
«Вечная дочь» выйдет в кинотеатрах 2 декабря. Режиссером картины стала Джоанна Хогг. Она сняла в фильме таких актеров, как Карли-София Дэвис и Цинния Дэвис-Кук. Премьера ленты уже состоялась на Венецианском кинофестивале.