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Режиссер Игорь Коняев поставил спектакль «Хроники Раздолбая». Его покажет «Балтийский дом»
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:39

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представит новый спектакль режиссера Игоря Коняева, поставленный по книге Павла Санаева «Хроники Раздолбая». Об этом «Афише Daily» рассказали представители театра.

25 и 26 ноября постановку «Хроники Раздолбая» можно будет увидеть в Петербурге. Спектакль расскажет о молодом человеке, который столкнулся с развалом СССР. Главный герой проснулся в другой стране и оказался вынужден адаптироваться к новой реальности.

«Необратимо меняется все вокруг, что влечет за собой и личные перемены для каждого. Появляются как новые риски, так и новые возможности. И в этот момент парень встречает свою первую любовь», — рассказали создатели спектакля.

Они отметили, что «Хроники Раздолбая» продемонстрируют «типичную, но от этого не менее яркую историю девяностых, в которой одни оказываются победителями, а другие теряют все».

«Хроники Раздолбая» станут уже вторым проектом, реализованным «Балтийским домом» в сотрудничестве с Коняевым и Санаевым. Приобрети билеты на премьерные показы постановки можно на сайте «Афиши».

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