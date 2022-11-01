Вышел трейлер третьего сезона «Темных начал»

«В заключительной главе этого эпического фэнтезийного сериала, основанной на „Янтарном телескопе“, последнем романе в удостоенной наград трилогии Филипа Пулмана, ребенок из пророчества Лира и носитель чудесного ножа Уилл должны отправиться в мрачное место, из которого никто никогда не возвращался», — гласит синопсис сериала.