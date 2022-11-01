Вышел трейлер третьего сезона «Темных начал»

Телеканал HBO выпустил трейлер третьего сезона «Темных начал», основанного на книге «Янтарный телескоп» — третьей из серии Филипа Пулмана.
В заключительном сезоне Лира Сирин и Уилл Парри отправятся в большое путешествие, чтобы спасти мир от возможной катастрофы.
«В заключительной главе этого эпического фэнтезийного сериала, основанной на „Янтарном телескопе“, последнем романе в удостоенной наград трилогии Филипа Пулмана, ребенок из пророчества Лира и носитель чудесного ножа Уилл должны отправиться в мрачное место, из которого никто никогда не возвращался», — гласит синопсис сериала.
К своим ролям вернутся Дафни Кин (Лира Сирин) и Симона Кирби (Мэри Мэлоун), а также Амир Уилсон (Уилл), Рут Уилсон (Мариса Колтер), Рута Гедминтас (Серафина Пеккала), Уилл Кин (отец Хью Макфейл) и Джеймс Макэвой (лорд Азриэл).