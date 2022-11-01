Россияне назвали Газманова, Безрукова, Боярскую и Гагарину лучшими артистами 2022 года

Россияне выбрали лучших эстрадных исполнителей и актеров этого года. Результаты опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По мнению большинства, лучшим певцом 2022-го является Олег Газманов (14%). В числе лучших также оказались Shaman (13%), Николай Басков (9%), Филипп Киркоров (8%). По 6% респондентов назвали Григория Лепса и Сергея Лазарева, по 4% — Николая Расторгуева и Льва Лещенко.
ВЦИОМ подчеркивает, что на вкусы опрошенных влияют пол и возраст. Так, Газманова чаще всего называли мужчины и граждане старше 60 лет, а Shaman — женщины и граждане среднего возраста 25–59 лет.
Лучшей исполнительницей в этом году выбрали Полину Гагарину (14%). Второе место заняла Алла Пугачева (8%), третье — Валерия (7%). В рейтинг также попали Лариса Долина, Юлия Чичерина (по 5%), София Ротару, Елена Ваенга, Zivert, Пелагея и Земфира (по 4%).
Среди актеров в лидеры выбились Сергей Безруков (11%), Константин Хабенский (9%), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Рейтинг лучших актрис возглавила Елизавета Боярская (6%). Еще 5% назвали Светлану Ходченкову, по 4% — Екатерину Климову, Александру Бортич и Екатерину Гусеву.