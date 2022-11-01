В «Галерее» покажут симфоническое шоу саундтреков главных фильмов XXI века

В частности, прозвучат саундтреки фильмов «Мстители», «Трансформеры», «Последний самурай», «Титаник», «Джеймс Бонд», «Остров проклятых», «Темный рыцарь». Кроме того, сочетание оркестра, хора и органа позволит исполнить композиции из «Голодных игр», «Аватара» и «Властелина колец». А для поклонников сериалов в шоу включили музыку из картин «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта» и «Очень странные дела».