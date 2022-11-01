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В «Галерее» покажут симфоническое шоу саундтреков главных фильмов XXI века
Виктория Шанина
Сегодня в 16:41

В кинотеатре торгового центра «Галерея» в Петербурге пройдет трансляция шоу Cinema Medley 2 — симфонического концерта, на котором оркестр исполняет саундтреки из знаковых фильмов XXI века. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы показа.

Композиции исполнят симфонический оркестр Imperial Orchestra, а также смешанный хор Imperial Chorus. Всего — свыше 120 музыкантов на одной сцене под управлением дирижера Льва Дунаева.

В частности, прозвучат саундтреки фильмов «Мстители», «Трансформеры», «Последний самурай», «Титаник», «Джеймс Бонд», «Остров проклятых», «Темный рыцарь». Кроме того, сочетание оркестра, хора и органа позволит исполнить композиции из «Голодных игр», «Аватара» и «Властелина колец». А для поклонников сериалов в шоу включили музыку из картин «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта» и «Очень странные дела».

«Ее пишут наши современники — композиторы, создающие новую историю в мире симфонической музыки — Ханс Циммер, Джон Уильямс, Говард Шор, Дэвид Арнольд, Стив Яблонский. Станьте свидетелями грандиозного шоу, ощутите всю полноту звучания большого симфонического оркестра и хора не через экран, а на расстоянии нескольких метров», — говорится в релизе шоу.

Прямая трансляция стартует 6 ноября в 19.00, в «Формуле Кино» в ТЦ «Галерея». Билеты можно найти по ссылке.

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Джеймс БондХанс ЦиммерДжон УильямсГовард ШорДэвид Арнольд
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